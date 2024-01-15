В «Ахмате» сообщили о досрочном расторжении контракта с Даниэлем Жуниором

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в комментарии для «СЭ» сообщил, что полузащитник грозненцев Даниэль Жуниор покинет команду.

«Мы пришли к соглашению с «Крузейро» о расторжении контракта. Мы расторгаем арендное соглашение досрочно», — сказал Айдамиров «СЭ».

«Ахмат» арендовал Даниэла Жуниора у «Крузейро» в сентябре 2023 года. В сезоне-2023/24 21-летний бразилец провел за грозненцев 7 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.