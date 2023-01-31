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Сегодня, 16:39

В «Алании» опровергли интерес к полузащитнику «Урала» Гаджимурадову

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев отреагировал на информацию о том, что владикавказский клуб хочет подписать полузащитника «Урала» Рамазана Гаджимурадова.

«Гаджимурадов в «Алании»? Нет, это не правда», — приводит слова Сиукаева Metaratings.ru.

В сезоне-2022/23 Гаджимурадов сделал одну голевую передачу в 13 матчах за «Урал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего россиянина в 500 тысяч евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-alanii-oprovergli-interes-k-poluzashitniku-urala-gadzhimuradovu-224171/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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