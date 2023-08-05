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Сегодня, 16:11

В «Антальяспоре» опровергли возможный переход Дзагоева

Мария Гусева
Алан Дзагоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный директор «Антальяспора» Айтач Алтай прокомментировал информацию о возможном переоде российского полузащитника Алана Дзагоева.

Ранее издание Fotospor сообщило, что 33-летний футболист близок к переходу в турецкий клуб.

«Нет, это неверная информация. Мы вообще не заинтересованы в этом игроке», — цитирует Sport24 Алтая.

Последним клубом Дзагоева был «Рубин», который он покинул в июне в связи с истечением срока контракта. Также на счету полузащитника 59 матчей за сборную России и 9 забитых голов.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Источник: Sport24
Алан Дзагоев
Футбол
ФК Антальяспор
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