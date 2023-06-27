В «Болонье» ответили на вопрос о выкупе Моро

Сегодня, 10:15
Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о процессе выкупа полузащитника «Динамо» Николы Моро.
«Мы пытаемся выкупить Моро. Дедлайна у нас никакого нет». — сказал Сартори «СЭ».
Ранее Sport24 сообщил, что «Болонья» может выкупить Моро.
18 июня спортивный директор «Болоньи» сообщил о переговорах с «Динамо» по переходу Моро.
«Болонья» арендовала Моро летом 2022 гола. В прошедшем сезоне 25-летний хорват провел 26 матчей в серии А, забил 1 мяч и отдал 5 голевых передач.