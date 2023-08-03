В ЦСКА прокомментировали задержку трансфера Файзуллаева

Директор по коммуникация ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о том, что из-за санкций ЦСКА не может оплатить трансфер нападающего «Пахтакора» Аббосбека Файзуллаева.

«Действительно, есть технические платежные нюансы, однако при конструктивном подходе всех заинтересованных сторон трансфер обязательно должен состояться», — написал Брейдо в Telegram-канале.

Аббосбек Файзуллаев является воспитанником «Пахтакора». Контракт 19-летнего игрока рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 750 тысяч евро.

На счету Файзуллаева 3 матча за основную сборную Узбекистана и один забитый гол.