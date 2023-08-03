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Сегодня, 15:39

Терехин: «Оборона у «Динамо» не ахти, но не думаю, что «Зенит» забьет много мячей»

Мария Гусева
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Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Зенитом».

«Кто перед третьим туром находится в более лучшей форме — «Зенит» или «Динамо»? Сейчас все набирают обороты, пока все в не очень хорошей форме, — цитирует Legalbet Терехина. — Только один «Спартак» на кураже легионеров. «Динамо» и «Зенит» сейчас в одинаковой форме, только у динамовцев проблемы в обороне при хорошей атаке. В очной встрече преимущество будет у «Зенита» за счет домашнего поля, но не думаю, что преимущество это будет большим. Оборона у «Динамо» не ахти, но не думаю, что «Зенит» забьет много мячей, разгрома не будет. Еще посмотрим, кто выиграет. Верю в победу в «Динамо». Свой гол они точно забьют».

Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет в воскресенье, 6 августа. Начало встречи — 19.00 мск.

Источник: Legalbet.ru
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