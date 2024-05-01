В «Динамо» прокомментировали пост клуба про Медведева после победы над «Зенитом» в РПЛ

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением о публикации клуба ироничного поста после победы над «Зенитом» (1:0) в матче 26-го тура РПЛ. Московский клуб выложил архивное видео, где нынешний председатель правления петербуржцев Александр Медведев поздравляет «Динамо» как болельщик команды. «Пост адресован болельщикам «Динамо», чтобы они порадовались», — сказал Пивоваров. После 26 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Идущий вторым «Краснодар» (50) уступает петербуржцам по дополнительным показателям. Тройку лучших замыкает «Динамо» (47).