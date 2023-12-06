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Сегодня, 12:35

В «Динамо» рассказали о сложностях в переговорах с футболистами: «При прочих равных стараются выбирать клубы из топ-5 лиг Европы»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил «СЭ» на вопрос о несостоявшихся трансферах клуба.

— Вы ранее говорили про Митому, что его трансфер в «Динамо» не состоялся. Были ли еще такие примеры?

— Много, много.

— Можете выделить кого-то одного?

— На самом деле, много таких футболистов, на которых наши селекционеры обратили внимание, когда они играли в своих лигах, клубах. Но по разным причинам они к нам не перешли. В основном потому что они имели приглашения от ведущих европейских клубов. Естественно, при прочих равных, они стараются выбирать АПЛ, бундеслигу, серию а или ла лигу. Поэтому да, таких футболистов, которых мы нашли на стадии их развития в своих лигах, достаточно много. Но, мне кажется, неправильно сейчас выкидывать все имена.

— Бренд «Динамо» их в принципе привлекает?

— Они как минимум разговаривали с брендом «Динамо».

— Многие футболисты после победы над «Рубином» уходили с большими пакетами Bosco. Это премиальные?

— Можно называть это формой премиальных. Дело в том, что ГУМу исполнилось 130 лет. И член консультативного совета, наш болельщик, Михаил Эрнестович Куснирович по этому поводу сделал футболистам подарки.

После 17 туров «Динамо» находится на третьей строчке в таблице РПЛ, набрав 31 очко.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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