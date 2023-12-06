Мележиков ответил Калешину: «Меня научили отстаивать свою точку зрения, уважая старших и руководителей»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии «СЭ» ответил на слова экс-тренера «Акрона» Евгения Калешина о нем.

Ранее Калешин в интервью «РБ Спорт» заявил: «В «Спартаке» был генеральный директор Евгений Мележиков, он — из службы безопасности! У него другой род деятельности, и люди думают, что можно управлять футбольным клубом так же, как предприятием! Но это не так!»

«Для того чтобы оценивать незнакомых тебе людей и приводить их в качестве примера, стоило хотя бы ознакомиться с биографией этого человека и образованием. У меня высшее военное инженерное образование, второе образование по линии управления и ученая степень — кандидат наук. Я в спорте с 7 лет, а в футболе уже 20 лет, не говоря уже различных курсах подготовки, в том числе на базе зарубежных клубов.

Но раз он упомянул меня, значит, на что-то обратил внимание, а если запомнил мою фамилию, то уже не забудет. И меня научили отстаивать свою точку зрения, уважая при этом старших и руководителей! Удачи ему в его пути!» — сказал Мележиков «СЭ».

«Акрон» объявил об увольнении Калешина с поста главного тренера 27 ноября. Он возглавлял команду с сентября 2022 года. Отмечалось, что клуб принял решение прекратить сотрудничество с 45-летним специалистом из-за разногласий в пути развития.