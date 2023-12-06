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Сегодня, 12:30

Газзаев: «Игрокам «Зенита» после пяти чемпионств подряд сложно найти мотивацию»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Игроки «Зенита» Вильсон Изидор и Матео Кассьерра.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» объяснил последние неудачи «Зенита» в чемпионате России.

— «Зенит» в Москве уступил «Локомотиву». Считаю, результат закономерен. Но пока рано говорить об игровом кризисе команды Сергея Семака. Питерцы всего в двух очках от лидирующего «Краснодара».

Хотя 6 поражений в сезоне с учетом Кубка — это, конечно, многовато. Думаю, все дело в психологии, в мотивации. Когда ты пять раз подряд выигрываешь чемпионат, уже тяжело настраиваться на следующие победы на внутренней арене. Зато против тебя остальные команды играют с запредельным настроем. Вот это и проявилось в матче РПЛ с «Локомотивом и в кубковой встрече с «Динамо».

И здесь я бы не критиковал только бразильцев — тех же Вендела, Клаудиньо. Нужно говорить о всей команде в целом. Выиграть чемпионат России один раз — не так сложно, как потом в течение шести-семи лет удержаться на вершине. Вот это уже большое искусство тренера и профессионализм футболистов, которые каждый день должны доказывать, что они лучшие в своем деле. Так, в частности, происходит в «Реале», «Барселоне», «Манчестер Сити», «Баварии», других ведущих европейских клубах. Так что игрокам «Зенита» пора понять, что на неполных оборотах до золота не доедешь. Никто с ними в поддавки играть не собирается.

Вообще чемпионат у нас очень интересный. Плотность в таблице высокая. И сейчас на титул претендуют «Краснодар», «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив». В теории даже «Крылья», которые пока идут на 4-м месте, еще могут преподнести сюрприз весной.

Погодные условия во&nbsp;время матча ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. «Зачем возвращаться на «весну-осень»? Матч ЦСКА стоило сдвинуть на март». Газзаев — о снегопаде, «Зените» и Абаскале

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Валерий Газзаев
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