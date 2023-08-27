В «Динамо» рассказали об интересе «Дженоа» к Лаксальту

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Дженоа» к защитнику Диего Лаксальту.

«У «Дженоа» есть заинтересованность к Диего Лаксальту. Но сам игрок не хочет уходить, он тут прижился, говорит на русском языке. Диего доволен тем, как развивается этот отрезок его карьеры. Он показывает великолепную форму. Лаксальт от нас не уйдет», — сказал Гафин «СЭ».

«Динамо» купило Лаксальта у «Милана» два года назад за 3,5 миллиона евро, его соглашение с московским клубом действует до конца нынешнего сезона. Трансфермаркт оценивает стоимость 30-летнего уругвайца в 2,5 миллиона евро.