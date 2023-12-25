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Сегодня, 15:49

В доме вратаря «Зенита» Адамова в Сочи произошел взрыв, семья футболиста не пострадала

Алина Савинова
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В многоэтажном доме в Сочи, где находится квартира вратаря «Зенита» Дениса Адамова, 24 декабря произошел взрыв, сообщает Baza.

По информации источника, жилье футболиста располагалось рядом с квартирой, где произошло происшествие. В результате взрыва в квартире Адамова выбило дверь и окна. Сам футболист и его семья не пострадали. Однако двое жильцов были госпитализировали с ожогами.

Отмечается, что после этих событий Адамову вместе с родными пришлось отправиться на ночевку к одному из сотрудников «Сочи». При этом сам игрок утверждает, что в момент взрыва его в квартире не было.

По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.

Источник: https://t.me/bazabazon/24015
Денис Адамов
Футбол
ФК Зенит
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