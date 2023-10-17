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Судейство

Сегодня, 19:27

В ЭСК РФС назвали ошибкой незасчитанный гол Даку в матче с «Ахматом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В ЭСК РФС оценили спорные судейские эпизоды матчей 11-го тура РПЛ.

Комиссия назвала ошибкой решение не засчитать гол форварда «Рубина» Мирлинда Даку в матче против «Ахмата» (1:0). На 82-й минуте забитый мяч 25-летнего албанца отменили из-за положения вне игры.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Рубин» № 44 Мирлинд Даку в момент передачи мяча ему партнером по команде, по мнению членов комиссии, не находился в положении вне игры по отношению к предпоследнему игроку обороняющейся команды «Ахмат» № 15 Андрею Семенову», — приводится текст решения на сайте РФС.

Футбол
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
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