В «Ростове» высказались о решении ЭСК: «Почему ВАР не исправляет ошибку, проверяя гол, а комиссия, видя эти же повторы, офсайд замечает?»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в комментарии для «СЭ» высказался о решении ЭСК РФС, которая признала ошибочным решение арбитра Рафаэля Шафеева засчитать гол в ворота команды Валерия Карпина в концовке матче против «Краснодара». Этот забитый мяч стал для краснодарцев победным — 3:2.

— Мне в этих ситуациях непонятно, почему ВАР не исправляет эти ошибки. Мы тратим достаточно большие деньги на систему ВАР и почему, проверяя правильность забитого гола, ВАР не вмешивается в эту ситуацию? — сказал «СЭ» Рыскин. — У меня только этот вопрос. Понятно, что ошибки были, есть и будут, дай бог хорошей работы и поменьше ошибок, но для меня необъяснима только эта ситуация: почему ВАР не исправляет очевидные ошибки? Если человек находится на полметра в офсайде, почему ВАР не исправляет ошибку, проверяя этот гол, а ЭСК, видя эти же повторы, офсайд замечает? Просто не понимаю.

— ЭСК объясняет это следующим образом: «Ввиду отсутствия у ВАР офсайдных линий и того, что данный эпизод произошел вне линии расположения офсайдной камеры, у ВАР не было четких доказательств очевидной ошибки ассистента, в связи с чем комиссия считает, что для вмешательства ВАР не было очевидных оснований». Что скажете?

— То есть ввиду отсутствия офсайдных линий у ВАР не было достаточных оснований вмешаться в ситуацию, так как она не была очевидной, а потом ЭСК заседает, видит эти же повторы, видит очевидный офсайд и выносит решение, что он был. Вам не кажется это странным? Просто не понимаю, зачем нам такой ВАР? Мы, клубы, платим огромные деньги, большие деньги за ВАР. Когда вводили ВАР, нам говорили, что он нужен для того, чтобы исправлять ошибки. Уже второй тур подряд нам забивают гол из офсайда и ЭСК признает это.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев подверг судейство критике на фоне скандала после матча 10-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» (2:2). И заявил, что экспертно-судейская комиссия РФС (ЭСК РФС) в текущем составе дискредитировала себя в его глазах.

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин после матча 11-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:3) раскритиковал работу арбитров в своем Telegram-канале.