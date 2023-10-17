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Судейство

Сегодня, 20:35

Карпин отреагировал на решение ЭСК по матчу «Краснодар» — «Ростов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал решение ЭСК РФС по спорному судейскому эпизоду из матча с «Краснодаром» (2:3) в 11-м туре РПЛ.

17 октября ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитров засчитать гол Джона Кордобы в концовке встречи, который стал для «Краснодара» победным.

«Как оказалось, угадал ответ ЭСК», — написал Карпин в своем Telegram-канале.

9 октября Карпин раскритиковал судейство в эпизоде с голом Кордобы и написал: «Как думаете, обращаться в ЭСК? Или ответ будет такой же?»

Валерий Карпин
Футбол
РФС
ФК Краснодар
ФК Ростов
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