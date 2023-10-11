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Сегодня, 13:50

КДК РФС оштрафовал «Спартак» за эпизод с бол-боем и защитником ЦСКА Гайичем

Артем Бухаев
Корреспондент
Милан Гайич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какое наказание понесет «Спартак» за инцидент с бол-боем, который толкнул защитника ЦСКА Милана Гайича во время домашнего матча красно-белых против армейцев (2:2) в 11-м туре чемпионата России.

«Вы знаете и видели в СМИ эпизод с лицом, подающим мячи, и футболистом ЦСКА Гайичем. В заседании КДК приняли участие представители «Спартака» — заместитель руководителя по безопасности и начальник юридического департамента. Клуб пояснил, кто это лицо, которое подает мячи. Мы знаем его фамилию, имя и отчество. Ему 14 лет, он — воспитанник академии «Спартака». Действительно, имело место быть некоторое физическое воздействие со стороны лица в отношении Гайича. Мы неоднократно пересмотрели эпизод. Увидели, что первое касание было мячом в плечо Гайича. Далее лицо, подающее мячи, своим плечом толкнуло Гайича, футболист споткнулся. И, в общем-то, чудом не упал, устоял на ногах.
Мы рассматривали данный эпизод с точки зрения необеспечения безопасности, которая поставила под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе. А именно — безопасность футболиста ЦСКА. Потому что любому лицу запрещается иметь какие-то контакты на поле. Это все относится к сфере физического воздействия. Наказание следующее — оштрафовать футбольный клуб «Спартак» на 100 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

В конце матча «Спартак» — ЦСКА защитник армейцев Гайич вышел за пределы поля, чтобы взять укатившийся мяч. Он проигнорировал бол-боя, который протянул ему мяч. После этого бол-бой толкнул защитника в плечо, из-за чего футболист едва не упал.

Милан Гайич
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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