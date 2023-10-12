Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:00

Макаров возвращается к тренировкам «Динамо» после разговора с Личкой

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Денис Макаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», сегодня на базе в Новогорске состоялась встреча главного тренера «Динамо» Марцела Лички и футболиста клуба Дениса Макарова, по итогам которой было принято решение о том, что 25-летний полузащитник будет готовиться к матчу 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» наравне с партнерами.

Напомним, что ранее Личка, по его словам, дал футболисту выходные на встречи со «Спартаком» и «Факелом». Теперь ситуация улажена.

Макаров по медицинским соображениям пропустит 2-3 дня, однако к следующей игре должен быть в строю.

Денис Макаров
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
1
Обсудить
Читайте также
Роналду грозит наказание в виде 99 ударов плетью за нарушение закона Ирана
В РФС сообщили о сохранении отношений с УЕФА
Генпрокурор поручил проверить Wildberries из-за введения комиссии
Смерть гиганта: закрывается крупнейшее месторождение газа в Европе
Опубликованы фото краснокнижных грибов, за сбор которых грозит 9 лет
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА за оскорбительные скандирования
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за эпизод с бол-боем и защитником ЦСКА Гайичем
Малышев — о Джикии: «Нам очень хочется, чтобы Георгий дальше радовал нас своей игрой»
Хаджи раскритиковал игру Дуарте: «Джикия лучше даже в плохой форме»
В «Динамо» недовольны результатами команды: «Руководству очень не нравится робингудский подход к футболу»
«Рубин» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи
«Локомотив»: расписание матчей команды в октябре
Деменко объяснил лидерство «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ
Горшков — о турнирном положении «Зенита»: «Это совокупность проблем тренерского штаба и футболистов»
Агент Кравцова: «У Кирилла повреждение, но в ближайшее время он вернется»
Бышовец рассказал о причинах успеха «Краснодара» в РПЛ в этом сезоне
«Краснодар»: расписание матчей команды в октябре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив»: расписание матчей команды в октябре

Овчинников считает, что «Краснодар» стал опытнее в этом сезоне