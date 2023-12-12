В «Факеле» довольны проделанной работой в первой половине нынешнего сезона РПЛ

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов подвел итоги выступлению воронежской команды в первой части сезона РПЛ.

«Понятное дело, что могло бы быть и лучше, но мы в любом случае довольны проделанной работой. Еще очень много работы предстоит. Мы понимаем, что вся борьба впереди. Все хорошо поработали, все большие молодцы. Спасибо игрокам, тренерскому штабу и болельщикам. Все вместе в совокупности дали результат. Селекционный отдел «Факела» работает, не останавливается. Мы сделаем все для того, чтобы усилить команду», — приводит слова Самедова Metaratings.ru.

После 18 туров «Факел» занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).