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Сегодня, 18:52

Шалимов поделился мнением о будущем Абаскаля в «Спартаке»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«На мой взгляд, у Самары был шанс на то, чтобы зацепиться за игру — в конце первого тайма, когда Рахманович с метра в борьбе с Бабичем не смог пробить Максименко. Что будет дальше? Ключевая история — то, как Абаскаль распланирует и проведет сборы. В прошлом году ситуация была плохая — «Спартак» на 7 очков опережал армейцев, а в итоге финишировали позади них, отставая на 4 очков — ЦСКА выиграл на дистанции 13 туров 11 очков», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/23 красно-белые впервые за два года завоевали медали чемпионата России, став третьими.

После первой части сезона-2023/24 «Спартак» с 30 очками после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-klyuchevaya-istoriya-to-kak-abaskal-rasplaniruet-i-provedet-sbory-spartaka/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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