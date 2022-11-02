В «Факеле» рассказали, где команда планирует провести зимние сборы

Сегодня, 15:16
Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал, где команда планирует проводить зимние сборы.
«Планируем два сбора в Турции и один, завершающий, в Сочи. По датам и соперникам информация будет позже», — приводит слова Котова «РБ Спорт».
Зимняя пауза у клубов РПЛ начнется после 27 ноября, когда завершатся матчи Кубка России. В сумме перерыв продлится три месяца. Первые весенние игры чемпионата начнутся примерно 4 марта.
По итогам первого круга РПЛ «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Следующий матч команда проведет 5 ноября против «Краснодара».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования