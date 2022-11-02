Смородская назвала «Локомотив» главным разочарованием первого круга РПЛ

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала главное разочарование первого круга РПЛ-2022/23.
«Главное разочарование? «Локомотив». Не только из-за результатов, но и игры, бардака в команде. «Локомотив» очень расстроил. Немцы до этого довели — их надо было давно уволить. И виноваты во всем руководство во главе с Плутником и Леонченко. Есть ли шансы исправить положение во второй части сезона? Конечно есть», — приводит слова Смородской «Спорт День за Днем».
После 15 туров «Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ с 12 очками. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Уралом» (6 ноября).
После первого круга лидирует «Зенит» с 39 очками. «Спартак» расположился на второй позиции (32 очка). Третье место занимает ЦСКА (29 очков).
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования
zg
А главный "президент-разочарование" в локо за все времена,это ты!
02.11.2022