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Сегодня, 15:11

Смородская назвала «Локомотив» главным разочарованием первого круга РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала главное разочарование первого круга РПЛ-2022/23.

«Главное разочарование? «Локомотив». Не только из-за результатов, но и игры, бардака в команде. «Локомотив» очень расстроил. Немцы до этого довели — их надо было давно уволить. И виноваты во всем руководство во главе с Плутником и Леонченко. Есть ли шансы исправить положение во второй части сезона? Конечно есть», — приводит слова Смородской «Спорт День за Днем».

После 15 туров «Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ с 12 очками. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Уралом» (6 ноября).

После первого круга лидирует «Зенит» с 39 очками. «Спартак» расположился на второй позиции (32 очка). Третье место занимает ЦСКА (29 очков).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/smorodskaya-nazvala-lokomotiv-glavnym-razocharovaniem-pervogo-kruga-rpl-

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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