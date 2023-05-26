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Сегодня, 14:05

В «Факеле» заявили, что вратарь Свинов по окончании сезона вернется в «Спартак»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Илья Свинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал «СЭ» о будущем вратаря Ильи Свинова, выступающего за клуб на правах аренды из «Спартака».

«По окончании сезона Илья вернется в «Спартак». У «Факела» нет права выкупа», — сказал Котов «СЭ».

Свинов перешел в «Спартак» из «Факела» в январе 2022 года. В июле воронежский клуб арендовал 22-летнего россиянина у красно-белых до конца сезона-2022/23.

В текущем сезоне Свинов провел 23 матча во всех турнирах и пропустил 34 гола.

Контракт вратаря со «Спартаком» действует до лета 2025 года.

Илья Свинов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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