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Сегодня, 17:03

В «Генке» опровергли новость об интересе к Николсону

Микеле Антонов
Корреспондент
Шамар Николсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Пресс-атташе бельгийского «Генка» Руди Паскаль в разговоре с корреспондентом «СЭ» опроверг новость об интересе клуба к нападающему «Спартака» Шамару Николсону.

Ранее бельгийский журналист сообщил, что «Генк» рассматривает ямайца в качестве одного из вариантов для усиления атаки.

«Впервые слышу об интересе «Генка» к Николсону. Ни о чем таком не знаю», — сказал Паскаль «СЭ».

Николсон выступает за «Спартак» с января 2022 года. В текущем сезоне 26-летний форвард провел 27 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Генк
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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