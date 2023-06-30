Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:54

В «Гремио» не стали подтверждать интерес «Спартака» и ЦСКА к Бителло

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Директор «Гремио» Антонио Брум ответил на вопрос «СЭ» об интересе ЦСКА и «Спартака» к полузащитнику команды Бителло.

Ранее агент бразильца Марсело Каран в интервью Metaratings.ru рассказал об интересе ЦСКА и «Спартака» к игроку.

«Обращались ли ЦСКА и «Спартак» по Бителло? По поводу него возникает много вопросов благодаря его хорошей игре. Но мы пока не будем раскрывать, какие клубы проявляют интерес к игроку», — сказал Брум «СЭ».

23-летний бразилец играет за «Гремио» с января 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до декабря 2025 года.

В сезоне-2022/23 он сыграл 30 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 3,5 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Гремио (Порту-Алегри)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Правительство Чехии запретило выдавать визы спортсменам из России
Решающая встреча между Мбаппе и руководством «ПСЖ» состоится 30 июня
Сын актера Ефремова выпал из окна в Москве
В Кремле ожидают более подробных данных о задержании хоккеиста РФ в Польше
Залужный назвал бесящими заявления о медленном контрнаступлении Украины
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Гремио» опровергли новость об интересе к Карраскалю

Президент «Урала»: «Мне нравятся сборы в России! У нас есть все условия»