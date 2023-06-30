Президент «Урала»: «Мне нравятся сборы в России! У нас есть все условия»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» о проведении учебно-тренировочных сборов в России.

«Мы уже третий год проводим сборы в России. У нас все готово для сборов, есть поля, есть места для тренировок. Зачем нам куда-то выезжать? Если раньше можно было сыграть с зарубежными клубами, то сейчас они не хотят. В России есть все условия для сборов. Если нужен спарринг — мы можем слетать. Мне у нас сборы нравятся больше», — сказал Иванов «СЭ».

Первую часть сборов «Урал» провел на базе «Бажовия» в Сысерти.

Оставшаяся часть сборов команды пройдет в Екатеринбурге и продлится до 16 июля.