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Сегодня, 14:51

В «Хапоэле» из Беэр-Шевы отреагировали на информацию о возможном выкупе Шапи у «Краснодара»

Константин Белов
Корреспондент
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Пресс-атташе «Хапоэля» из Беэр-Шевы Ширан Абрамов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном выкупе российского полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова у «Краснодара».

Ранее появилась информация, что «Хапоэль» из Беэр-Шева намерена еще до окончания сезона выкупить у «Краснодара» трансфер полузащитника, за оговоренную сумму в 800 тысяч евро.

«Хапоэль» Беэр-Шева намерена еще до окончания сезона выкупить у «Краснодара» трансфер Шапи Сулейманова? Когда у нас будет что сообщить, мы объявим все на официальных ресурсах«, — сказал представитель пресс-службы израильского клуба «СЭ».

Сулейманов выступает за «Хапоэль» на правах аренды из «Краснодара» с августа 2022 года. Его трансферная стоимость — 2,8 миллиона евро.

В текущем сезоне 23-летний нападающий провел за израильскую команду 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
Магомед-Шапи Сулейманов
Футбол
ФК Краснодар
ФК Хапоэль (Беэр-Шева)
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