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В «Химках» отреагировали на желание Главчича получить паспорт РФ: «Пока что он не обращался в клуб»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Неманья Главчича, который заявил о желании получить российский паспорт.

«Неманья Главчич уже больше года находится в команде и за это время успел неплохо освоиться в российском чемпионате. До недавнего времени он был единственным сербом среди футболистов «Химок», в зимнее трансферное окно мы усилились качественными игроками: трое из них — сербы. Неманья помогает своим новым партнерам по команде адаптироваться. Если игроку понадобиться помощь в оформлении российского паспорта, юристы клуба конечно помогут. Пока что Главчич не обращался в клуб с просьбой получить паспорт Российской Федерации», — сказал Оленев «СЭ».

Ранее футболист рассказал об изучении русского языка.

Полузащитник «Химок» Главчич: «Русские и сербы — братья на века! Хочу получить российский паспорт»

ФК Химки
Неманья Главчич
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