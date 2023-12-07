Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:38

В КДК РФС объяснили разницу в дисквалификациях Карпина и Галактионова

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал дисквалификации главных тренеров «Ростова» Валерия Карпина и «Локомотива» Михаила Галактионова.

Ранее стало известно, что Карпина дисквалифицировали на два матча (один из которых условно) за критику решения провести матч против ЦСКА (0:2) в 17-м туре РПЛ в снегопад. Он назвал «дебилом» человека, который принял решение о проведении матча.

После предыдущего тура Галактионов получил дисквалификацию на две игры за нецензурную критику судейства матча с «Крыльями Советов» (3:3).

— Почему тренерам за такие высказывания дают такие маленькие наказания? Многие считают, что этого недостаточно.

— КДК посчитал это нормальным наказанием. Здесь реальная и условная дисквалификация с исправительным сроком год.

— Чем случай с Галактионовым отличается от случая с Карпиным?

— В ненормативной лексике. В случае с Карпиным ее не было. Высказывание не было прямым. Он четко понимал, о ком он говорит. Но мы к этому пришли с помощью иных доказательств.

— Что бы вы делали, если бы Карпин не пошел к судье?

— Мы бы задали дополнительные вопросы Карпину. Тогда бы мы смогли понять.

— Есть мнение, что КДК при вынесении решения учел факт, что Карпин — тренер сборной России.

— Он тренер «Ростова». Мы не учитывали, что он тренер сборной, — сказал Григорьянц.

Валерий Карпин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Артур Григорьянц
Михаил Галактионов
7
Обсудить
Читайте также
Российские теннисисты прошли отбор на Олимпиаду в полном составе. Но поедут ли они в Париж?
«Ювентус» хочет приобрести Мюллера, когда он станет свободным агентом
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
В Кремле призвали дождаться расследования по стрельбе в брянской школе
ФСБ задержала исполнителя теракта на Байкало-Амурской магистрали
Появились кадры побега Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
ЭСК и Мажич поддержали решение арбитра не удалять Пиняева за фол на Клаудиньо
Защитника «Ростова» Мелехина дисквалифицировали на два матча за агрессивное поведение в игре с ЦСКА
«Слово пацана — 2». Абаскаля и Карпина дисквалифицировали, но испанец оказался мудрее
Галактионова могут наказать за использование рации для связи с помощником во время дисквалификации
Гильермо Абаскаль прибыл на заседание КДК РФС
Масалитин: «У «Зенита», когда наступают холода, бразильцы не показывают своего истинного мастерства»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Григорьянц объяснил, почему хавбек «Ахмата» Бериша не наказан за поведение в матче со «Спартаком»

Источник: «Спартак» ведет переговоры с бывшим спортивным директором «Зенита» Рибалтой