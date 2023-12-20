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Сегодня, 12:14

Гендиректор «Ахмата»: «Бериша не провоцировал Абаскаля. Так сложились обстоятельства»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» поделился мнением об инциденте между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и полузащитником Бернардом Беришей в матче 17-го тура РПЛ (1:2).

«Есть регламент, согласно которому его могли наказать или не наказать. Он получил желтую карточку, подвел команду и в следующем матче не играл. Зачем обсуждать была там провокация или нет? Зная характер Бериши, он не провоцировал. Просто у него так сложились обстоятельства», – сказал Айдамиров «СЭ».

В игре между командами Бериша побежал праздновать гол, забитый Гамидом Агаларовым, к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер – красную.

7 декабря КДК РФС принял решение дисквалифицировать Абаскаля на три матча, один из которых – условно, за поведение в этой встрече.

Бернард Бериша
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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