Гендиректор «Ахмата»: «Бериша не провоцировал Абаскаля. Так сложились обстоятельства»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» поделился мнением об инциденте между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и полузащитником Бернардом Беришей в матче 17-го тура РПЛ (1:2).

«Есть регламент, согласно которому его могли наказать или не наказать. Он получил желтую карточку, подвел команду и в следующем матче не играл. Зачем обсуждать была там провокация или нет? Зная характер Бериши, он не провоцировал. Просто у него так сложились обстоятельства», – сказал Айдамиров «СЭ».

В игре между командами Бериша побежал праздновать гол, забитый Гамидом Агаларовым, к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер – красную.

7 декабря КДК РФС принял решение дисквалифицировать Абаскаля на три матча, один из которых – условно, за поведение в этой встрече.