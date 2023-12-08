ЭСК РФС: Чистяков верно не удалил голкипера «Оренбурга» Кеняйкина в матче против «Краснодара»

Экспертно-судейская комиссия РФС оценила эпизод с неудалением голкипера «Оренбурга» Алексея Кеняйкина в матче против «Краснодара» (1:2) в 17-м туре РПЛ.

В конце первого тайма вратарь «Оренбурга» сфолил на Олакунле Олусегуне в своей штрафной площади. Арбитр встречи Артем Чистяков назначил пенальти в ворота «Оренбурга» и показал желтую карточку Кеняйкину.

В комиссии назвали верным решение Чистякова:

«Согласно правилам игры в подобных ситуациях, когда существует попытка или сыграть в мяч, или вступить в единоборство за мяч, судьи должны выносить предупреждения, назначая пенальти при лишении соперника явной возможности забить гол», — сказано на сайте РФС.