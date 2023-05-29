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Сегодня, 12:11

В КДК РФС рассмотрят удаление защитника «Краснодара» Литвинова: «Серьезное нарушение правил»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня ближайшего заседания комитета по итогам 29-го тура РПЛ.

«Выход за пределы технической зоны главного тренера «Краснодара» Ивича. Задержка выхода «Спартака» их раздевалки на две минуты перед началом матча. Выход за пределы технической зоны главного тренера «Пари НН» Юрана. Неподобающее поведение «Ахмата»: 7 предупреждений и одно удаление. Рассмотрим удаление защитника Вячеслава Литвинова из «Краснодара», серьезное нарушение правил», — сказал Григорьянц «СЭ».

Литвинов получил красную карточку в матче против ЦСКА (0:0). Первоначально арбитр показал защитнику «Краснодара» желтую, но после просмотра VAR изменил решение и удалил игрока с поля.

Футбол
РФС
ФК Краснодар
Артур Григорьянц
Вячеслав Литвинов
КДК
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