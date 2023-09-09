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Сегодня, 16:17

В «Локомотиве» объяснили, почему приняли предложение «Зенита» о трансфере Изидора

Артем Бухаев
Корреспондент
Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Локомотива» прокомментировал переход нападающего Вильсона Изидора в «Зенит». Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, арендное соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2023/24 и включает в себя опцию выкупа.

«Еще зимой мы понимали, что Изидор хочет уйти из «Локомотива». За все время летнего трансферного окна мы не получили ни одного предложения, которое можно было бы всерьез рассматривать. Отдельные европейские клубы перед самым закрытием окна в Европе под предлогом текущей ситуации в России хотели бесплатно забрать футболиста в аренду. Это нас не устроило. Предложение «Зенита» же было принципиально другим — платная аренда с обязательным выкупом. По сути — полноценный трансфер. Именно поэтому мы приняли решение отпустить игрока», — сказал Леонченко.

Ранее «СЭ» сообщал, что общая сумма сделки составит порядка 6 миллионов евро.

23-летний француз играл за «Локомотив» с января 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

Владимир Леонченко
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
13
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
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 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
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 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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 - : -
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16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Краснодар
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16.09 21:15
Балтика – Ростов
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Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
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