Кривцов отреагировал на возможное продолжение карьеры в Европе

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал возможное продолжение карьеры в европейском клубе.

«Европа? Сейчас не хочется обсуждать эту тему. Конечно, у любого футболиста есть цель и желание попробовать себя в Европе, я не исключение. Но сейчас я счастлив в «Краснодаре», — приводит слова Кривцова «РБ Спорт».

Кривцов выступает за «Краснодар» с 2021 года. В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 10 матчей за клуб во всех турнирах и забил гол.