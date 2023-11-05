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Сегодня, 19:54

В «Локомотиве» подтвердили интерес к Лукасу Вере

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался об интересе клуба к футболисту «Оренбурга» Лукасу Вере.

«Интерес есть. Мы ведем переговоры», — приводит слова Ульянова «РБ Спорт».

3 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что аргентинский футболист близок к переходу в «Локомотив». По информации источника, Вера заключит с московским клубом контракт на 3,5 года. Позже президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил переговоры с железнодорожниками по Вере.

В текущем сезоне 26-летний Вера провел 13 матчей за оренбуржцев во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-lokomotive-podtverdili-interes-k-lukasu-vere/
Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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