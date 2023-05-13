В «Локомотиве» заинтересованы в выдвижении кандидата в правление РПЛ

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что клуб заинтересован в выдвижении кандидатуры от клуба в новое правление РПЛ.

«Будет ли «Локомотив» выдвигать кандидатуру в правление РПЛ? Мы пока не все регламентирующие документы утвердили. Как только утвердим, будем принимать решение. «Локомотив» был в правлении, поэтому, наверное, интересно», — приводит слова Леонченко ТАСС.

26 апреля прошло общее собрание РПЛ, на котором было решено утвердить новое положение о правлении лиги, в него войдут семь человек, в том числе президент и исполнительный директор РПЛ.

«Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков за 26 туров.