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Сегодня, 11:29

В Москве откроется спортивно-исторический музей «Динамо»

Мария Гусева
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Уникальный спортивно-исторический музей «Динамо» откроется для посетителей 21 апреля на территории Петровского парка в Москве.

Этапы становления и развития общества «Динамо» представлены в музее в формате текстов, хроники, мультимедийных инсталляций, редких документов и экспонатов — многие из них представлены широкой публике впервые. Все его зоны и повествование связаны единой драматургией, построенной на комбинации документальных свидетельств с художественными приемами театра и кино и новейшими мультимедийными форматами.

Экспозиция музея состоит из нескольких тематических зон, каждая из которых раскрывает различные аспекты истории и жизни спортивного общества «Динамо». «Хронология» — где собраны хроника и экспонаты; «Лица «Динамо» — серия инсталляций с интерактивным рассказом о 30 действующих лицах истории общества, «Стадион» — масштабный анимированный макет, где можно узнать об эволюции стадиона «Динамо» и вкладе общества в развитие спортивной архитектуры; «Зал славы» впечатляет блеском главных трофеев общества; «Стань динамовцем» — игровой квест, где можно испытать себя и больше узнать о ценностях общества «Динамо».

В музее «Динамо» будут 200 оригинальных экспонатов, уникальная медиатека, документальная аудиопьеса, зрелищные мультимедиа-коридоры, кафе, выполненное в советском стиле, и сувенирный магазин.

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