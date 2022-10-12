В «Оренбурге» рассказали, что зимой клуб готов рассмотреть предложения по Вере, Мансилье и Марину

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что клуб готов рассмотреть предложения по иностранным футболистам команды из Северной и Южной Америки в зимнее трансферное окно.
«Конечно, мы будем готовы рассмотреть предложения, если они поступят. Сейчас у ребят есть действующие контракты, они играют, им все нравятся. Мы не хотим вредить футболистам, в процессе общения к чему-то придем. Понятно, что если к нам обратится «Барселона», то как мы можем быть против? С удовольствием отпустим! В общем, все будет решаемо», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.
В данный момент в «Оренбурге» выступают пять представителей Северной и Южной Америки: полузащитники Джимми Марин (Коста-Рика), Лукас Вера и Габриэль Флорентин (оба — Аргентина), а также форварды Диего Акоста (Парагвай) и Брайан Мансилья (Аргентина).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования