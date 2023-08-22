Андреев — о назначении Деограсии: «Мы хорошо изучили его за 5-6 месяцев работы в академии»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал назначение Давида Деограсии новым главным тренером клуба.

«Для нас вариант с Деограсией понятный. Он эту команду видел в том сезоне – во что она играет, какие у нее возможности. Сейчас воочию видел старт чемпионата. Он понимает, какие проблемы на данный момент существуют, хорошо знаком с командой.

За те 5-6 месяцев, которые он работал в академии, мы достаточно хорошо его изучили. Нас очень радовала [его работа]», — сказал Андреев в интервью пресс-службе «Оренбурга».

22 августа «Оренбург» объявил об уходе Иржи Ярошика, который возглавлял команду с июня. Новым главным тренером стал Деограсия. До этого 50-летний специалист работал в академии клуба.