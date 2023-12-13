Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:04

В «Оренбурге» заявили, что никто из арендованных игроков не покинет клуб зимой

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» заявил, что никто из арендованных игроков не покинет команду в зимнее трансферное окно.

На правах аренды за клуб выступают Арсен Адамов, Ярослав Михайлов (оба — «Зенит»), Николай Титков («Локомотив»), Лео Гогличидзе («Урал»).

«Никто не должен покинуть клуб зимой. Думаю, что все игроки останутся в команде», — сказал Андреев «СЭ».

«Оренбург» после 18 матчей занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Обсудить
Читайте также
«Крамник прав: можно делать больше для выявления нечестных игроков». Интервью Непомнящего
Лига чемпионов — что решается сегодня: «МЮ» против «Баварии» и другие расклады последних матчей
Эксперт расценил положение Дании как глупое из-за соглашения Фарер и России
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
В Киеве в ночь на 13 декабря прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Мантуан: «Все понимают, что «Зенит» в первой части сезона не показывал яркой игры»
Ташуев — о своем отдыхе: «В теплые края не тянет, отпуск провожу дома в Москве»
Футболист «Зенита» Мантуан: «Мне комфортно играется в системе «осень-весна»
Осинькин: «За 2023 год «Крыльям» можно поставить «четверку»
В «Ахмате» заявили, что Ромащенко будет готовить команду ко второй части сезона
Канчельскис: «В ближайшие пять лет «Спартак» будет четвертым-пятым»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Гендиректор «Сочи» рассказал, что клуб планирует усиление зимой

Спортивный директор «Ахмата»: «Недовольны турнирным положением. С некоторыми игроками придется расстаться»