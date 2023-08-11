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Сегодня, 22:24

В «Оренбурге» заявили, что планируют продать новичка Куэро в «Челси»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова будущего новичка клуба Джастина Куэро из «Индепендьенте» о том, что его покупает «Зенит».

Ранее Куэро сообщил в интервью порталу TCTelevision, что его контракт выкупает «Зенит», а выступать в сезоне-2023/24 игрок будет за «Оренбург» на правах аренды.

«Мы берем Куэро в аренду, и право выкупа за нами. С агентом планируем продать его в «Челси», — сказал Андреев «СЭ».

19-летний эквадорец в прошлом сезоне провел 5 матчей за молодежную команду «Индепендьенте» и отдал 3 результативные передачи. За «молодежку» сборной Эквадора форварда забил 16 голов в 22 играх.

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