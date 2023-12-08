В «Оренбурге» заявили о кредите доверия главному тренеру Деограсии

Сегодня, 14:14
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о доверии главному тренеру команды Давиду Деограсии.
«Нормальный кредит доверия. Продолжаем работу, никаких вопросов. Ни от чего не зависим, идем вперед», — сказал Еремякин «СЭ».
Деограсия сменил Иржи Ярошика, который покинул «Оренбург» 22 августа 2023 года. До этого 50-летний специалист работал в «Депортиво», «Сарагосе», «Валенсии», а также в чемпионатах Таиланда, Марокко и Белоруссии.
На данный момент «Оренбург» с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.