Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:14

В «Оренбурге» заявили о кредите доверия главному тренеру Деограсии

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о доверии главному тренеру команды Давиду Деограсии.

«Нормальный кредит доверия. Продолжаем работу, никаких вопросов. Ни от чего не зависим, идем вперед», — сказал Еремякин «СЭ».

Деограсия сменил Иржи Ярошика, который покинул «Оренбург» 22 августа 2023 года. До этого 50-летний специалист работал в «Депортиво», «Сарагосе», «Валенсии», а также в чемпионатах Таиланда, Марокко и Белоруссии.

На данный момент «Оренбург» с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

РПЛ
ФК Оренбург
Давид Деограсия
0
Читайте также
Неймар обратился к фанатам «Сантоса» после вылета команды во вторую лигу Бразилии
Разыгрывающий «Далласа» Дончич установил рекорд НБА
Минтранс предложил ввести штрафы за превышение средней скорости между камерами
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
Глава МИД Британии указал на необходимость предоставления Западом помощи Украине
В Москве задержали мужчину по делу об уколе ребенка шприцем в каршеринге
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Президент «Оренбурга» - об уходе Веры: «Локомотив» пока думает. Я за них думать не хочу»

Смородская высказался об Абаскале