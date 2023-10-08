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Сегодня, 19:36

В «Пари НН» ответили на слова РПЛ об отсутствии запрета на шутку про оргазмы на стадионах: «Лига с нами связывалась и дала отказ»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова директора по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антона Фетисова, который заявил, что лига не запрещала нижегородскому клубу проведение предматчевого интервью защитника Дмитрия Живоглядова в футболке: «За оргазмом на стадион!».

Акция должна была пройти перед игрой 11-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0).

«Как же не было запроса, если письмо было опубликовано в нескольких Telegram-каналах? Лига связывалась с нами, давала свой комментарий в виде отказа. Очень странно, что директор по коммуникациям не в курсе этой ситуации. Коммуникация — наше все.
Мы — законопослушная команда, если нам запрещают, то этот запрет выполняем. Мы получили письменное несогласие от основного вещателя по нашей инициативе с футболкой. Со всеми мы общались, все были в курсе этой истории», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

По словам директора по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антона Фетисова, «Пари НН» пытался привлечь внимание акцией, но не получал запрета на ее проведение.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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