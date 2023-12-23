Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:25

В Португалии считают должность спортдиректора «Спартака» большим шагом вперед для Амарала

Микеле Антонов
Корреспондент
Томаш Амарал.
Фото ФК «Спартак»
Telegram Дзен

Португальский журналист издания Record Нуно Мартинс, пишущий о «Бенфике», прокомментировал «СЭ» назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора красно-белых.

«Я могу лишь сказать, что кроме «Бенфики» он работал в Испании. У него есть знания о международном футболе. Думаю, что для него назначение на пост спортивного директора — это большой шаг вперед», — сказал Мартинс «СЭ».

Амарал переходит в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом.

Англичанин Пол Эшуорт занимал пост спортивного директора в московском клубе с сентября 2022 года. Теперь он займет пост технического директора красно-белых. На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).

Томаш Амарал. В «Спартаке» новый спортивный директор — Амарал из «Бенфики». Что о нем известно

Футбол
ФК Спартак (Москва)
2
Обсудить
Читайте также
Хабиб предсказывал падение Фергюсона раньше всех остальных
Иван Янковский отреагировал на последнюю серию сериала «Слово пацана»
Захарова сообщила об удержании Россией части взноса в ОЗХО
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Константинов указал на рекордное число нарушений при передаче Крыма УССР
В ОБСЕ не ответили на вопрос о списке предполагаемых «жертв» в Буче
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мележиков о назначении Амарала: «Будет исполнять роль шеф-скаута. Вертикаль клуба не будет его приоритетом»

Защитник «Бунедкора» Улмасалиев стал свободным агентом. Им интересуется ЦСКА