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Сегодня, 11:47

Защитник «Бунедкора» Улмасалиев стал свободным агентом. Им интересуется ЦСКА

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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В пресс-службе «Бунедкора» ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе защитника Авазбека Улмасалиева в ЦСКА.

Ранее об этом сообщил автор телеграм-канала «Самвел Карленович Саркисян».

«Об интересе ЦСКА к защитнику нам ничего неизвестно. На данный момент ситуация складывается так, что контракт Улмасалиева с «Бунедкором» закончился. В следующем сезоне, то есть в 2024 году, он не будет выступать за наш клуб. Сейчас он свободный агент», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

23-летний узбек в этом сезоне провел за клуб из Ташкента 28 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро. ЦСКА после 18-и туров занимает восьмое место, набрав 28 очков.

Футбол
ФК Бунедкор
ФК ЦСКА (Москва)
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