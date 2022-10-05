В РФС прокомментировали изменения в комитете по этике

Сегодня, 17:30
Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев рассказал об изменениях в комитете по этике.
«После того как мы утвердили новую редакцию устава и провели консультации с ФИФА и УЕФА — нам были даны рекомендации усилить роль юристов в составах наших органов. Комитет по этике уже давно в том составе, который был на вчерашний день. Сегодня Исполкому было предложено обновить этот состав.
Теперь он практически полностью состоит из юристов. Возглавил его Стукалов, президент Национальной студенческой футбольной лиги. Семен Николаевич Андреев переведен в комитет по сборным командам, где сосредоточится на работе по оценке и выдаче консультаций об институте сборных команд России», — заявил Рогачев.
В среду, 5 октября РФС объявил об изменении состава комитета по этике по итогам заседания исполкома организации. Должность председателя комитета покинул Семен Андреев, который занимал эту должность с ноября 2016 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования