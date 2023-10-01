В РФС сообщили, что ретро-матч сборной России и «Крыльев Советов» может пройти в 2024 году

Директор по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терешин в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что реконструкция золотого матча 2002 года между «Локомотивом» и ЦСКА станет заключительным мероприятием Лиги легенд в 2023 году.

«В этом году, с учетом игр сборной, заключительным мероприятием Лиги легенд станет реконструкция золотого матча 2002 года между «Локомотивом» и ЦСКА. РФС продолжит проведение матчей Лиги легенд в 2024 году. Тогда же может состояться и ретро-матч сборной России и «Крыльев Советов». Что касается ноябрьской игры между «Локомотивом» и ЦСКА, то перед ней болельщики смогут также посетить ретро-дискотеку на площади «РЖД Арены», — сказал Терешин «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что экс-футболисты ЦСКА Даниэл Карвальо, Иржи Ярошик, Элвир Рахимич и Чиди Одиа могут стать участниками матча Лиги легенд между «Локомотивом» и армейцами, который РФС планирует провести в ноябре.