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Сегодня, 16:27

В РФС сообщили, что ретро-матч сборной России и «Крыльев Советов» может пройти в 2024 году

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Директор по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терешин в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что реконструкция золотого матча 2002 года между «Локомотивом» и ЦСКА станет заключительным мероприятием Лиги легенд в 2023 году.

«В этом году, с учетом игр сборной, заключительным мероприятием Лиги легенд станет реконструкция золотого матча 2002 года между «Локомотивом» и ЦСКА. РФС продолжит проведение матчей Лиги легенд в 2024 году. Тогда же может состояться и ретро-матч сборной России и «Крыльев Советов». Что касается ноябрьской игры между «Локомотивом» и ЦСКА, то перед ней болельщики смогут также посетить ретро-дискотеку на площади «РЖД Арены», — сказал Терешин «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что экс-футболисты ЦСКА Даниэл Карвальо, Иржи Ярошик, Элвир Рахимич и Чиди Одиа могут стать участниками матча Лиги легенд между «Локомотивом» и армейцами, который РФС планирует провести в ноябре.

Футбол
РФС
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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