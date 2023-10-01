Галактионов оценил игру Пиняева в текущем сезоне РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал игру вингера команды Сергея Пиняева.

«Мы все хотим, чтобы он давал разницу. Но он молодой игрок, бывают перепады и нестабильность. Давайте посмотрим на ситуацию — в предыдущем клубе он в большей степени выходил на замену, были отрезки, когда Сергей играл раскрепощенно. Здесь определенная степень ответственности и давления — он игрок основного состава. К нему отношение соперников уже другое. Его встречает не один игрок, не оставляют один в один, а встречает и центральный, и фланговый, и опорный. То есть в его зоне находятся 3-4 игрока, это, конечно, сложно. Но мы уверены, что со временем Сергей вернет эту разницу», — приводит «РБ Спорт» слова Галактионова.

18-летний Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. Ранее он был игроком «Крыльев Советов». В нынешнем сезоне футболист провел за клуб 14 матчей во всех турнирах, забил один год и отдал три результативные передачи.

«Локомотив» расположился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. В 10-м туре железнодорожники на выезде встретятся с «Уралом». Матч пройдет 7 октября и начнется в 12.00 по московскому времени.