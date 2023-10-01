Синицын: «Хочу, чтобы «Краснодар» взял «золото», это будет хороший подарок городу»

Бывший вратарь сборной России и «Краснодара» Андрей Синицын оценил шансы «быков» стать чемпионами России в текущем сезоне.

«Думаю, все рады результатам «Краснодара». Не ожидал, что после десятого тура будет всего три ничьи и ни одного поражения. Вчера с «Рубином» после забитого мяча было тревожно. Отдали всю инициативу сопернику, два раза могли пропускать. Тревожность была постоянно. Сложно сказать, как далеко они так пройдут. Пока игра идет, дай Бог, чтобы и дальше шла. Я рад за эту команду. Хочу, чтобы в таком режиме они дошли до 30-го тура и взяли «золото», будет очень хороший подарок городу», — цитирует Синицына Metaratings.ru.

«Краснодар» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, в активе команды 24 очка. На втором месте расположились «Крылья Советов» с 18 очками. «Локомотив» идет на третьей позиции (18). У «Зенита» четвертая строчка (17).