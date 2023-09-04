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РПЛ

Сегодня, 17:08

В РФС сообщили, что в Мурманске мог состояться матч «Пари НН» — ЦСКА

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Директор по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терешин рассказал «СЭ», что в Мурманске мог пройти матч между командами РПЛ «Пари НН» и ЦСКА.

4 сентября медийный клуб 2DROTS обыграл кировское «Динамо» (2:0) в 1/64 финала FONBET Кубка России. Команды сыграли на поле, которое было специально уложено в поселке Белокаменка Мурманской области, находящемся на берегу Баренцева моря.

— Подготовка началась за несколько дней до матча, но при этом там еще не было известно пройдут ли 2DROTS дальше. К чем готовились кроме тренировки сборной?

— Могло так случится, что поле готовилось исключительно для тренировочных процессов. Хотя в моей голове открытая тренировка национальной сборной для мурманчан и для детей на кануне зарубежной поездки в Катар сыграла бы серьезную роль по приближению футболистов к обычным людям, которые живут своей жизнью. Для них это как будто история из сериала на «Кинопоиске». Здесь мог не ставиться официальный матч. Но мы благодарны двум клубам, что они пошли на встречу и согласились. Мы также прорабатывали варианты товарищеских матчей двух клубов РПЛ и ФНЛ.

— Какие это клубы?

— Теоретически в Мурманске мог состоятся матч «Пари НН» — ЦСКА. Оба клуба были посвящены в это. Но когда запустился процесс с официальным матчем, мы подумали, что это будет не совсем медийно, будет повтором. И потом клубы РПЛ стараются редко играть на искусственных газонах. Были риски травм и так далее. Во второй лиге чаще тренируются на искусственных газонах.

Ранее РФС опубликовал график подготовки сборной России к сентябрьским товарищеским матчам, согласно которому группа футболистов под руководством Виктора Онопко и Юрия Никифорова 7 сентября прилетит в Мурманскую область. Там, на поле в плавучем доке, построенном для матча FONBET Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS, игроки проведут открытую тренировку и мастер-класс для детей из областных школ в рамках проекта РФС «Футбол в школе».

Кубок России
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РФС
Сборная России по футболу
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Сочи – Спартак
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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