Сегодня, 17:15
Чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «СЭ» не смог назвать лучший матч 7-го тура РПЛ.
— Лучший матч тура?
— Такого, чтобы захотелось воскликнуть: «Вау!», — на мой взгляд, не было.
— Хотя «Краснодар» принимал «Спартак», а ЦСКА — «Зенит»...
— Да, вывески яркие, но сам футбол не завораживал. «Краснодар» после гола Кордобы играл строго по счету, на контратаках. «Спартак» вообще был непохож на себя. Только во втором тайме встрепенулся, Соболев в перекладину попал. Но больше у ворот Сафонова даже вспомнить нечего.
— А матч на «ВЭБ Арене»? Какая рубка!
— Вот именно — рубка. А хочется увидеть классный футбол. Где высокие скорости, интересные комбинации, много моментов. Но когда ЦСКА, играя дома, владеет мячом 30 процентов времени, за 90 минут наносит всего один удар в створ и думает лишь о том, как бы отбиться, — ну о чем тут говорить?! «Зенит» же, пропустив нелепый гол, быстро пришел в себя, давил, давил — и в конце концов сравнял счет.
В 7-м туре чемпионата России «Краснодар» дома обыграл «Спартак» со счетом 2:0, а ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). На данный момент «быки» с 17 очками лидируют в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые расположились на 2-й строчке (14 очков). Армейцы идут на 7-й позиции (11), а красно-белые — на 9-й (10).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -