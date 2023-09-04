Масалитин — о матчах «Краснодар» — «Спартак» и ЦСКА — «Зенит»: «Футбол не завораживал»

Чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «СЭ» не смог назвать лучший матч 7-го тура РПЛ.

— Лучший матч тура?

— Такого, чтобы захотелось воскликнуть: «Вау!», — на мой взгляд, не было.

— Хотя «Краснодар» принимал «Спартак», а ЦСКА — «Зенит»...

— Да, вывески яркие, но сам футбол не завораживал. «Краснодар» после гола Кордобы играл строго по счету, на контратаках. «Спартак» вообще был непохож на себя. Только во втором тайме встрепенулся, Соболев в перекладину попал. Но больше у ворот Сафонова даже вспомнить нечего.

— А матч на «ВЭБ Арене»? Какая рубка!

— Вот именно — рубка. А хочется увидеть классный футбол. Где высокие скорости, интересные комбинации, много моментов. Но когда ЦСКА, играя дома, владеет мячом 30 процентов времени, за 90 минут наносит всего один удар в створ и думает лишь о том, как бы отбиться, — ну о чем тут говорить?! «Зенит» же, пропустив нелепый гол, быстро пришел в себя, давил, давил — и в конце концов сравнял счет.

В 7-м туре чемпионата России «Краснодар» дома обыграл «Спартак» со счетом 2:0, а ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). На данный момент «быки» с 17 очками лидируют в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые расположились на 2-й строчке (14 очков). Армейцы идут на 7-й позиции (11), а красно-белые — на 9-й (10).